Какое стихотворение выучить на изусть никрасова

Литература
Какое стихотворение выучить на изусть никрасова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
стихотворение ,, Мать,,

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