Нужно написать 5 предложений о своем любимом фильмена русском

Гость: Гость:

1. В моем любимом фильме снимался Джонни Деп. 2. Мой любимый фильм имеет название "Пираты Карибского моря". 3. В моем любимом фильме рассказывается о путишествиях пиратов. 4. Мой любимый фильм очень интересный. 5. Вмоем любимом фильме есть захватывающие елементы.