Нужно написать 5 предложений о своем любимом фильмена русском
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Нужно написать 5 предложений о своем любимом фильмена русском
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. В моем любимом фильме снимался Джонни Деп. 2. Мой любимый фильм имеет название "Пираты Карибского моря". 3. В моем любимом фильме рассказывается о путишествиях пиратов. 4. Мой любимый фильм очень интересный. 5. Вмоем любимом фильме есть захватывающие елементы.
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