Какое существительное имеет форму только множественного числа? Рукава Валенки Плечи Брюки Ботинки
Русский язык
Какое существительное имеет форму только множественного числа? Рукава Валенки Плечи Брюки Ботинки
Ответ(ы):
Гость:
Рукав, веленок, плечо, ботинки правильный ответ - брюки
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