За 3,5 килограмма картофеля заплатили 73,5 рублей сколько надо заплатить за 10,5 килог??амм картофеля

Математика

За 3,5 килограмма картофеля заплатили 73,5 рублей сколько надо заплатить за 10,5 килог??амм картофеля

Автор: Гость