За 3,5 килограмма картофеля заплатили 73,5 рублей сколько надо заплатить за 10,5 килог??амм картофеля
Математика
За 3,5 килограмма картофеля заплатили 73,5 рублей сколько надо заплатить за 10,5 килог??амм картофеля
Ответ(ы):
Гость:
1)10.5:3,5=3(раза) 2)73.5*3=220.5(р) Ответ 220.5 рублей
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