Однокоренные слова к слову решЁтка, чтобы проверить букву Ё после шипящих.(т.е. поменять букву Ё на букву Е)
Русский язык
Однокоренные слова к слову решЁтка, чтобы проверить букву Ё после шипящих.(т.е. поменять букву Ё на букву Е)
Ответ(ы):
Гость:
Решето скорее всего, заранее не за что
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