Какое уравнение не имеет корней? 1) 3/8*х-3=0 2) (3/8*2/3+0.25) *х=11,2 3) (3/8*2/3-0.25)*х=11,2

Гость: Гость:

1) 3/8 * х - 3 = 0 3/8 * х = 3 х = 3 : 3/8 = 3 * 8/3 х = 8 2) (3/8 * 2/3) + 0,25) * х = 11,2 0,5 * х = 11,2 х = 11,2 : 0,5 х = 22,4 3) (3/8 * 2/3 - 0,25) * х = 11,2 0 * х = 11,2 х = - нет решений, так как на 0 делить нельзя Ответ: уравнение 3) не имеет корней.