Существует ли связь между внешним и внутренними качествами человека
Обществознание
Существует ли связь между внешним и внутренними качествами человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, потому что человек может показаться о стороны хорошим, а на самом деле он может быть плохим, или наоборот. Людей судят не внешностью а внутренне
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