Какое уровнение не имеет решение? 1 ) х-0=0 2) х умношить 0=0 3) х умножить 0= - 1 и 4 ) х умножить 3 = 0 ??
Математика
Какое уровнение не имеет решение? 1 ) х-0=0 2) х умношить 0=0 3) х умножить 0= - 1 и 4 ) х умножить 3 = 0 ??
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