Сравните педагогические идеи Средневековья, Возрождения и Реформации. Найдите в ??их общее и особенное. Тоесть одна колонка общее и вторая особенное

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В эпоху средневековья педагогами были философы- богословы. Все идеи были пронизаны церковной окраской. Дети светских феодалов получали так называемое «рыцарское воспитание», в которое не входило обучение грамоте. В эпоху Возрождения идеи трактовались первоначально как освобождение человека от идеологических и политических оков феодализма. Мыслители ставили вопрос о необходимости всестороннего развития личности. В эпоху Возрождения педагогические работы появлялись в рамках философии, теологии, художественной литературы. Основой в то время был гуманизм. Педагогика эпохи Возрождения придавала большое значение стимулированию живого интереса учащихся к знаниям и стремилась создать такую атмосферу учения, которая превратила бы его в радостный и интересный процесс для детей. Реформация провозгласила принцип индивидуальности . В движении Реформации прослеживались умеренные и радикальные течения. На первый план ставилось гуманистическое образование. Целью было полноценное образование в приобретении научного мышления и навыков красноречия. В программе должны присутствовать реальные знания по математике, физике, метафизике, этике.