Начертите координатный (числовой) луч приняв за единичный отрезок длину 10 клеток ??етради отметьте на нём E (0,9) , F(0,2), M (1,6) N (1,1) Можно рисунок в тетради

Математика
Начертите координатный (числовой) луч приняв за единичный отрезок длину 10 клеток ??етради отметьте на нём E (0,9) , F(0,2), M (1,6) N (1,1) Можно рисунок в тетради
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начерти луч длинной 10см точку Е на 9-той клетке, а F на2- ой клеткe, а М на 16-той клетке и N на 11-той клетке. Извини рисунок не умею
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