Назовите антитезы в строфе:
Литература
Назовите антитезы в строфе:
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Антитеза - одна из стилистических фигур: оборот поэтической речи, в котором для усиления выразительности резко противопоставлены прямо противоположные понятия, образы, черты характера действующих лиц.
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