Назовите антитезы в строфе:

Литература
Назовите антитезы в строфе:
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Антитеза  - одна из стилистических фигур: оборот поэтической речи, в котором для усиления выразительности резко противопоставлены прямо противоположные понятия, образы, черты характера действующих лиц.
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