Составить программу на языке Паскаль. Даны два числа. Найти и вывести их сумму
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Составить программу на языке Паскаль. Даны два числа. Найти и вывести их сумму
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var a1,a2:integer; begin write('1 число = '); readln(a1); write('2 число = '); readln(a2); writeln(a1+a2); end.
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