Составить программу на языке Паскаль. Даны два числа. Найти и вывести их сумму

Другие предметы
Составить программу на языке Паскаль. Даны два числа. Найти и вывести их сумму
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var  a1,a2:integer; begin  write('1 число = ');  readln(a1);  write('2 число = ');  readln(a2);  writeln(a1+a2); end.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подчеркнуть словав которых все согласные звуки мягкие петя витя сейчас дети пени?? скоро концерм
Ответить
Математика
Прямолинейный участок трубы длиной 3 м имеющий в сечении окружность, необходимо п??красить снаружи ( торцы трубы открыты , их красить не надо) Найд...
Ответить
Английский язык
Помогите с 1 заданием
Ответить
Математика
Из одного пункта в противоположных направлениях выехали два автобуса скорость 50 ??илометров час и 60 километров час соответственно какой путь прое...
Ответить
Литература
Чему научил меня рассказ конь с розовой гривой
Ответить