Чему научил меня рассказ конь с розовой гривой

Гость: Гость:

Рассказ Астафьева "Конь с розовой гривой" учит разным вещам, заставляет задуматься над многим... Для начала, этот рассказ учит тому, что не надо врать. Витя, если бы не соврал бабушке, не переживал бы так, ведь бабушка всегда ему говорила:"Врать нехорошо." Также, я уяснил из этого рассказа то, что уважение и место в компании друзей, можно заслужить благородными поступками. Ведь в лесу, Сашка заставил хитростью Витю съесть все ягоды, а потом еще Витя подумал, что таким образом заслужит его уважение и сказал, что украдет калач у бабушки, а затем их "компания" растерзала рыбу, и убила стрижа. И наконец, важно запомнить то, что все заслуживают право на жизнь, и не важно, красивый или нет, маленький или большой. Это можно подтвердить, ведь, как указано выше, Витя с Левонтьевскими ребятами растерзали рыбу просто за то, что она некрасивая, а когда подбили стрижа, то не стали ему помогать.