Ngt;35•202-51948:(1577-44•35)+34

Математика
Ngt;35•202-51948:(1577-44•35)+34
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1577-44*35=53655 53655:51948=1,04 1,04+34=35.04 35×202=7070 51948-7070=44878 незнаю точно вроде так но если неправильно прошу меня простить
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