Этот замор_зок по[з'н']ий _____ Зимним ветром прин_сён_______ Я в нена[сн]ые д_ньки________ Подрубать вз_лась пла_ки _____ Реши орфографические задачи письменно объясняя их выбор

Русский язык

Этот замор_зок по[з'н']ий _____ Зимним ветром прин_сён_______ Я в нена[сн]ые д_ньки________ Подрубать вз_лась пла_ки _____ Реши орфографические задачи письменно объясняя их выбор

Автор: Гость