Помогите пожалуйста составить синквейн про Никиту из рассказа"Никита"Платонов

Гость: Гость:

Никита-5 летний мальчик, который жил с мамой (папа ушел на фронт). Каждый вечер мама Никиты ждала что отец придет. Но его все не было, поэтому Никита на целый день оставался один дома и охранял дом и огород. От одиночества Никита представлял что неживые существа и предметы были его покойными родными или злыми предметами. К концу рассказа к Никите вернулся отец. Никита его не узнал, но вскоре он подружился с ним и помогал по хозяйству. То что Никита делал сам то теперь казалось ему и живым и добрым.)