К произведениям Данте Алигьери относятся: А)"Божественная комедия" Б)"Жизнь знаменитых мужей" Г)"Декамерон" Д)"Новая жизнь"

История
К произведениям Данте Алигьери относятся: А)"Божественная комедия" Б)"Жизнь знаменитых мужей" Г)"Декамерон" Д)"Новая жизнь"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Божесвинная комедия
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