Рассказ о заповеднике
Окружающий мир
Рассказ о заповеднике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заповедник эти те места в которых сохранилась природа бога.
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