Упростите выражение и найдите его значение при указанном значении буквы: 3,4 х+5,6х, ??сли х =0,08, то....... 5,4 а -3,9а, если а= 0,26!!!! Решите плизз!!!!!! Умоляю!!!!
Математика
Упростите выражение и найдите его значение при указанном значении буквы: 3,4 х+5,6х, ??сли х =0,08, то....... 5,4 а -3,9а, если а= 0,26!!!! Решите плизз!!!!!! Умоляю!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,4х+5,6х=9х=9*0,08=0,72 5,4а-3,9а=1,5а=1,5*0,26=0,39
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