Упростите выражение и найдите его значение при указанном значении буквы: 3,4 х+5,6х, ??сли х =0,08, то....... 5,4 а -3,9а, если а= 0,26!!!! Решите плизз!!!!!! Умоляю!!!!

Математика

Упростите выражение и найдите его значение при указанном значении буквы: 3,4 х+5,6х, ??сли х =0,08, то....... 5,4 а -3,9а, если а= 0,26!!!! Решите плизз!!!!!! Умоляю!!!!

Автор: Гость