Решите, пожалуйста: ab^2 + ab^2

Математика
Решите, пожалуйста: ab^2 + ab^2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разве не 0? Если из числа вычесть само число, то ничего не останется
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