Срочно! Я стал наконец надеяться, что когда Гез очнется - если только он сможет очнуться, - я сумею заставить его искупить дикую выходку, в которой он едва не раскаивается уже теперь. В этом предложении найдите синонимы к ...
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Срочно! Я стал наконец надеяться, что когда Гез очнется - если только он сможет очнуться, - я сумею заставить его искупить дикую выходку, в которой он едва не раскаивается уже теперь. В этом предложении найдите синонимы к словам грубый, необузданный поступок.
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Гость:
Аук идол блюд Ринальд.
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