Срочно! Я стал наконец надеяться, что когда Гез очнется - если только он сможет очнуться, - я сумею заставить его искупить дикую выходку, в которой он едва не раскаивается уже теперь. В этом предложении найдите синонимы к ...

Русский язык
Срочно! Я стал наконец надеяться, что когда Гез очнется - если только он сможет очнуться, - я сумею заставить его искупить дикую выходку, в которой он едва не раскаивается уже теперь. В этом предложении найдите синонимы к словам грубый, необузданный поступок.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аук идол блюд Ринальд.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите, пожалуйста: ab^2 + ab^2
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста составить синквейн про Никиту из рассказа"Никита"Платонов
Ответить
История
К произведениям Данте Алигьери относятся: А)"Божественная комедия" Б)"Жизнь знаменитых мужей" Г)"Декамерон" Д)"Новая жизнь"
Ответить
Окружающий мир
Рассказ о заповеднике
Ответить
Математика
Упростите выражение и найдите его значение при указанном значении буквы: 3,4 х+5,6х, ??сли х =0,08, то....... 5,4 а -3,9а, если а= 0,26!!!! Решите ...
Ответить