Придумай и запиши стихотворение на заданные рифмы. Василёк - мотылёк Дубравы - т??авы Мальчик - одуванчик Козы - берёзы Листопад - звездопад Калина - паутина Высота - темнота Воробей - соловей ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!...
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Придумай и запиши стихотворение на заданные рифмы. Василёк - мотылёк Дубравы - т??авы Мальчик - одуванчик Козы - берёзы Листопад - звездопад Калина - паутина Высота - темнота Воробей - соловей ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!! ЗА РАНЕЕ СПАСИБО !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Василек-мотылек, Здесь есть воробей-соловей! Есть калина-паутина, Есть и козы-березы. Дубравы-травы.. Листопад-звездопад, Прямо, высота-темнота! Есть и мальчик-одуванчик..
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