Прошу помочь. 7 класс

Гость: Гость:

1)2 в минус 3=1/8; 3 в минус 4=1/81; 4/5 в минус 1=5/4; -10 в минус 2=1/100; -0,5 в 0=1( ЛЮБОЕ число в нулевой степени =1) 2)При умножении степеней с одинаковыми покозателеми стпени складываются, а при делении вычетаются х в минус3 * х= -3+1=х в минус2 х в 3 степени / х в минус2=3-(-2)=х в 5 степени х в 3 степени * х в -4=х в -1, да ещё разделить на х в -3=х в -1/х в -3=х в 4 степени