Прошу помочь. 7 класс

Алгебра
Прошу помочь. 7 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2 в минус 3=1/8; 3 в минус 4=1/81; 4/5 в минус 1=5/4; -10 в минус 2=1/100; -0,5 в 0=1( ЛЮБОЕ число в нулевой степени  =1) 2)При умножении степеней с одинаковыми покозателеми стпени складываются, а при делении вычетаются х в минус3 * х= -3+1=х в минус2 х в 3 степени / х в минус2=3-(-2)=х в 5 степени х в 3 степени * х в -4=х в -1, да ещё разделить на х в -3=х в -1/х в -3=х в 4 степени
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