Скрещивание белоплодных тыкв дало 3/4 потомков с белыми и 1/4 - с желтыми плодами. Каковы генотипы родителей и потомков?

Биология
Скрещивание белоплодных тыкв дало 3/4 потомков с белыми и 1/4 - с желтыми плодами. Каковы генотипы родителей и потомков?
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