Скрещивание белоплодных тыкв дало 3/4 потомков с белыми и 1/4 - с желтыми плодами. Каковы генотипы родителей и потомков?

Биология

Скрещивание белоплодных тыкв дало 3/4 потомков с белыми и 1/4 - с желтыми плодами. Каковы генотипы родителей и потомков?

Автор: Гость