Подчеркнуть словав которых все согласные звуки мягкие петя витя сейчас дети пени?? скоро концерм

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Подчеркнуть словав которых все согласные звуки мягкие петя витя сейчас дети пени?? скоро концерм

Автор: Гость