Подчеркнуть словав которых все согласные звуки мягкие петя витя сейчас дети пени?? скоро концерм
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Подчеркнуть словав которых все согласные звуки мягкие петя витя сейчас дети пени?? скоро концерм
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Гость:
Петя,витя,дети,пения
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