Прямолинейный участок трубы длиной 3 м имеющий в сечении окружность, необходимо п??красить снаружи ( торцы трубы открыты , их красить не надо) Найдите площадь поверхности ,которую необходимо покрасить, если внешний обхват трубы...
Математика
Прямолинейный участок трубы длиной 3 м имеющий в сечении окружность, необходимо п??красить снаружи ( торцы трубы открыты , их красить не надо) Найдите площадь поверхности ,которую необходимо покрасить, если внешний обхват трубы (равный длине окружности сечения) равен 20 см. Ответ укажите в квадратных сантиметрах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр трубы = 20см Длина = 3м = 300см Площадь покраски = Периметр * Длина = 20 * 300 = 6000см²
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