Прямолинейный участок трубы длиной 3 м имеющий в сечении окружность, необходимо п??красить снаружи ( торцы трубы открыты , их красить не надо) Найдите площадь поверхности ,которую необходимо покрасить, если внешний обхват трубы...

Математика

Прямолинейный участок трубы длиной 3 м имеющий в сечении окружность, необходимо п??красить снаружи ( торцы трубы открыты , их красить не надо) Найдите площадь поверхности ,которую необходимо покрасить, если внешний обхват трубы (равный длине окружности сечения) равен 20 см. Ответ укажите в квадратных сантиметрах

Автор: Гость