Из одного пункта в противоположных направлениях выехали два автобуса скорость 50 ??илометров час и 60 километров час соответственно какой путь проехал каждый автобус когда расстояние между ними стало 440 километров. Заранее спа...
Математика
Из одного пункта в противоположных направлениях выехали два автобуса скорость 50 ??илометров час и 60 километров час соответственно какой путь проехал каждый автобус когда расстояние между ними стало 440 километров. Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50 км/час+60 км/час=110 км/час(скорость удаления друг от друга) 440 км:110 км/час=4 часа (ехали автобусы) (t=S:V) 50 км/час*4 час=200 км (проехал первый) (S=Vt) 60 км/час*4 час=240 км (проехал второй) Ответ: первый проехал 200 км, а второй - 240 км
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