Из одного пункта в противоположных направлениях выехали два автобуса скорость 50 ??илометров час и 60 километров час соответственно какой путь проехал каждый автобус когда расстояние между ними стало 440 километров. Заранее спа...

Математика

Из одного пункта в противоположных направлениях выехали два автобуса скорость 50 ??илометров час и 60 километров час соответственно какой путь проехал каждый автобус когда расстояние между ними стало 440 километров. Заранее спасибо

Автор: Гость