Внутренняя и внешняя политика Александра 1 очень кратко
История
Внутренняя и внешняя политика Александра 1 очень кратко
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Гость:
Насколько я помню 1 января 1810 года был образован государственный совет при Александре 1) Ещё важная реформа учреждено 8 министерств: внутренних дел финансов военных и сухопутных сил морских сил коммерции народного просвещения иностранных дел юстиции ! Так же был введен запрет на любые тайные общества. Он начал действовать если я не ошибаюсь с 1822 года!!! .
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