Внутренняя и внешняя политика Александра 1 очень кратко

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Внутренняя и внешняя политика Александра 1 очень кратко
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  Насколько я помню  1 января 1810 года был образован государственный совет при Александре 1)  Ещё важная  реформа учреждено 8 министерств: внутренних дел  финансов военных и сухопутных сил морских сил  коммерции  народного просвещения  иностранных дел  юстиции !  Так же  был введен запрет на любые тайные общества. Он начал действовать если я не ошибаюсь с 1822 года!!!    .          
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