Внутренняя и внешняя политика Александра 1 очень кратко

Гость: Гость:

Насколько я помню 1 января 1810 года был образован государственный совет при Александре 1) Ещё важная реформа учреждено 8 министерств: внутренних дел финансов военных и сухопутных сил морских сил коммерции народного просвещения иностранных дел юстиции ! Так же был введен запрет на любые тайные общества. Он начал действовать если я не ошибаюсь с 1822 года!!! .