какое значение имеет испарение растений
Биология
какое значение имеет испарение растений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отдача растениями воды в окружающую атмосферу.
Гость:
выделение кислорода(О2), передвижение воды и минеральных веществ, охлаждение растения, передвижение веществ по растению, выделение углекислого газа(СО2).
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