Какое значение имеет семья в жизни человека
Обществознание
Какое значение имеет семья в жизни человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семья для человека самое главное в жизни несмотря на то какая семья плохая или хорошая человек все равно любит свою семью. Семья для человека опора она может всегда подбодрить человека. Без семьи в жизни мы бы ничего не добились.
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