Какое значение имеет семья в жизни человека

Обществознание
Какое значение имеет семья в жизни человека
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семья для человека самое главное в жизни несмотря на то какая семья плохая или хорошая человек все равно любит свою семью. Семья для человека опора она может всегда подбодрить человека. Без семьи в жизни мы бы ничего не добились.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Была ли мельница в общем пользовании у всех крестьян в средневековье?
Ответить
Русский язык
От какого слова обращовалось слово сухостой?Помогите пожалуйста!
Ответить
Русский язык
Помогите написать сочинение-рассуждение. оциологи, психологи, писатели говорят, что наше время, начало 21 века, характеризуется бедностью и слабо...
Ответить
Русский язык
Помогите Спишите ,отделяя предложения знаками препинания. Озаглавьте текст. Про??ло жаркое лето дни стали короче по небу поплыли серые облака тра...
Ответить
Русский язык
Составь текст описание ДОМА
Ответить