Какое значение имеют различные элементы в клетке и организме? Приведите примеры
Биология
Какое значение имеют различные элементы в клетке и организме? Приведите примеры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все химические элементы входящие в состав клетки имеют большое значение для организма человека. по процентному содержанию они все делятся на несколько групп: это органогены, макроэлементы и микроэлементы. органогенов в клетке больше всего, это кислород, углерод, водород, азот - основные вещества органических молекул. макроэлементы - кальций, фосфор, сера, натрий, калий, магний, хлор. и микроэлементы - цинк, хром, селен, марганец, йод и др. в качестве примера: роль натрия и калия очень велика, они участвует в формировании мембранного потенциала и нервного импульса. йод, например - входит в состав гормона щитовидной железы и при его недостатке невозможно полноценное функционирование щитовидки, и как следствие развиваются различные болезни. кальций - имеет большое значение для зубов и костей, так как входит в их состав и способствует росту и нормальному их развитию и функционированию. азот - содержится в аминокислотах из которых состоят белки - основной строительный материал биологических организмов. ну и т.д.
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