Помогите, КАК узнать сколько будет 0,85 от 0,25. Именно КАК, а не ответ. 25 баллов за правило

Математика
Помогите, КАК узнать сколько будет 0,85 от 0,25. Именно КАК, а не ответ. 25 баллов за правило
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если от 0,25 то 0,25-100% 0,85-х Х=100*0.85/0,25 Х=340 Вроде правильно
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