Помогите, КАК узнать сколько будет 0,85 от 0,25. Именно КАК, а не ответ. 25 баллов за правило
Математика
Помогите, КАК узнать сколько будет 0,85 от 0,25. Именно КАК, а не ответ. 25 баллов за правило
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если от 0,25 то 0,25-100% 0,85-х Х=100*0.85/0,25 Х=340 Вроде правильно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Окружающий мир
Русский язык
Пользуясь толковым словарем объясните значение слов данных ниже укажите какие слова являются однозначными какие многозначными придумайте с ними пре...