Помогите, КАК узнать сколько будет 0,85 от 0,25. Именно КАК, а не ответ. 25 баллов за правило

Математика

Помогите, КАК узнать сколько будет 0,85 от 0,25. Именно КАК, а не ответ. 25 баллов за правило

Автор: Гость