Пользуясь толковым словарем объясните значение слов данных ниже укажите какие слова являются однозначными какие многозначными придумайте с ними предложения звать

Русский язык
Пользуясь толковым словарем объясните значение слов данных ниже укажите какие слова являются однозначными какие многозначными придумайте с ними предложения звать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Голосом или другим средством просить кого-либо откликнуться или приблизиться ◆ Потерявшись в лесу, он долго звал товарищей. 2. И меновать, давать имя или обращаться по имени ◆ Меня зовут Коля. 3. П риглашать кого-либо куда-то ◆ Меня зовут в гости на воскресенье.
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