Соченение на тему: Описание памятника Николаю I

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Соченение на тему: Описание памятника Николаю I
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Памятник Николаю I установлен на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге. Расположен между Мариинским дворцом и Исаакиевским собором. Памятник начал строиться в 1856 году после смерти императора по проекту архитектора Огюста Монферрана и был открыт 25 июня (7 июля) 1859 года.
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