Упражнение 88 стрпница56
Русский язык
Упражнение 88 стрпница56
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приточный 1 , при приставка точ корень н суффикс и ый окончание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Диагонали ромба ABCD пересекаются в точке О. Найдите углы треугольника АОВ, если между диагоналями, если ВСD = 75°
Физика
Выразите в единицах международной системы измерения скорость, равную 45км\ ч. А) 45К??\Ч Б) 0,75КМ\МИН В)750М\МИН Г) 12,5 М\С помогите пожалуйста
Русский язык
Математика
Заполните таблицу, в которой содержится информация о прямоугольниках. Длина 12 см 7 мм ? ? Ширина 7 см ? 18 м ? Периметр ? 84 мм ? 20 км ...