Слова по аналогии со словом на земле
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Слова по аналогии со словом на земле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однокоренные чтоли?Землячка,землемер,землемерка, земляк,земляне, земляной,землевладелец, землянка, землекоп, землевед.
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