Расставьте способом электронного баланса коэффициенты в уравнениях, схемы котор??х приведены ниже . Укажите окислитель и востановитель P2O3+C =gt; P + CO C + H2SO4 =gt; CO2 + H2O + SO2

Гость: Гость:

Первая реакция на фото. вторая реакция: Восстановитель: С(0) + 2эл. => С (+2) Окислитель: S(+6) + 2эл. => S (+4) коэффициенты и у окислителя, и у восстановителя равны двум, можно сократить до 1, следовательно, коэффициенты ставить не нужно. Реакция исходная.