Расставьте способом электронного баланса коэффициенты в уравнениях, схемы котор??х приведены ниже . Укажите окислитель и востановитель P2O3+C =gt; P + CO C + H2SO4 =gt; CO2 + H2O + SO2

Химия
Расставьте способом электронного баланса коэффициенты в уравнениях, схемы котор??х приведены ниже . Укажите окислитель и востановитель P2O3+C =gt; P + CO C + H2SO4 =gt; CO2 + H2O + SO2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая реакция на фото. вторая реакция: Восстановитель: С(0) + 2эл. => С (+2) Окислитель: S(+6) + 2эл. => S (+4) коэффициенты и у окислителя, и у восстановителя равны двум, можно сократить до 1, следовательно, коэффициенты ставить не нужно. Реакция исходная.
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