Заполните таблицу, в которой содержится информация о прямоугольниках. Длина 12 см 7 мм ? ? Ширина 7 см ? 18 м ? Периметр ? 84 мм ? 20 км Площадь ? ? 360 м в кв 21 км в кв

Математика

Заполните таблицу, в которой содержится информация о прямоугольниках. Длина 12 см 7 мм ? ? Ширина 7 см ? 18 м ? Периметр ? 84 мм ? 20 км Площадь ? ? 360 м в кв 21 км в кв

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