Заполните таблицу, в которой содержится информация о прямоугольниках. Длина 12 см 7 мм ? ? Ширина 7 см ? 18 м ? Периметр ? 84 мм ? 20 км Площадь ? ? 360 м в кв 21 км в кв
Математика
Заполните таблицу, в которой содержится информация о прямоугольниках. Длина 12 см 7 мм ? ? Ширина 7 см ? 18 м ? Периметр ? 84 мм ? 20 км Площадь ? ? 360 м в кв 21 км в кв
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12+12+7+7=38см-периметр 12*7=84см² - площадь 2)(84-7-7)/2=35мм - ширина 7*35=245мм² - площадь 3)360/18=20м - длина 20+20+18+18=76 м - периметр 4)ху=21 Пусть х=7, тогда: 7у=21 у=21/7 у=3 Ответ: 3км - ширина, 7км - длина Проверим на втором уравнении: 2х+2у=20 х=7;у=3⇒2*7+2*3=20 14+6=20 (решение верное, значит числа правильные)
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