Выразите в единицах международной системы измерения скорость, равную 45км\ ч. А) 45К??\Ч Б) 0,75КМ\МИН В)750М\МИН Г) 12,5 М\С помогите пожалуйста
Физика
Выразите в единицах международной системы измерения скорость, равную 45км\ ч. А) 45К??\Ч Б) 0,75КМ\МИН В)750М\МИН Г) 12,5 М\С помогите пожалуйста
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