Диагонали ромба ABCD пересекаются в точке О. Найдите углы треугольника АОВ, если между диагоналями, если ВСD = 75°

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В треугольнике AOB первый угол AOB, находящийся на пересечении диагоналей, равен 90°, т.к. диагонали пересекаются под прямым угол. Нам нужно найти значение ABC: ABC=(360°-2*BCD)/2=105°. Второй угол ABO равен половине ABC,т.к. диагонали в ромбе являются биссектрисами для углов прилежащих к ним ABO=0,5*ABC=52,5°. Из этого следует , что BAO=90°-ABO, т.к. этот треугольник прямоугольный AOB =90°, BAO=37,5. ч.т.д.