Сочинение на тему Почему поссорились Троекуров и Дубровский сочинение рассужден??е

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Андрей Гаврилович Дубровский и Кирила Петрович Троекуров были хорошими друзьями и сослуживцами. Троекуров, как и Дубровский любил охоту и частенько ездил охотиться со своим другом. Один раз, когда Троекуров показывал Дубровскому свою псарню, Андрей Гаврилович сказал, что собакам в псарне Троекурова живётся лучше, чем его слугам. На эти слова один из слуг Троекурова сказал, что любой разорившийся барин не отказался бы жить в такой псарне. Приняв это за оскорбление, Дубровский уезжает из поместья Троекурова и позже посылает ему письмо о том, что хочет, чтобы этот слуга был наказан. Троекурову не понравилось то, что Дубровский уехал из его поместья и принял этот поступок за оскорбление. Решив отомстить Дубровскому, Троекуров хочет через суд отобрать его поместье, подкупив при этом судью. Троекуров придумал, что, мол, имение Дубровского принадлежит ему, но во время пожара сгорели все документы на владение домом. Троекуров выигрывает суд. Дубровский в это время лежит при смерти. Троекуров понимает, что поступил неправильно и едет к Дубровскому мириться, но при виде своего бывшего друга Андрея Гавриловича схватил паралич и он умер. Так Троекуров так и не помирился с Дубровским, а сын Дубровского Владимир решил мстить ему.