10-14 эпитетов в сказке о мертвой царевне и о семи богатырях
Литература
10-14 эпитетов в сказке о мертвой царевне и о семи богатырях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белёшенька земля, приветливо шутила гость желанный вертеться подбочась черной зависти полна до смерти испугалась с лежанкой изразцовой красная девица светлая светлица царица злая (средь) зелёная дубравы лесного зверя злей плод румяный
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