Какое значение оказывает глубина снежного покрова на жизнь живых организмов
Биология
Какое значение оказывает глубина снежного покрова на жизнь живых организмов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из-за слабой теплопроводности снежный покров хорошо защищает скрытую под ним растительность и животных от сильных морозов. Только благодаря защите снега зимой не вымерзают многие растения
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