Какое значения в жизни человека имеют домашние традиции
Литература
Какое значения в жизни человека имеют домашние традиции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Традиции- очень значимая часть жизни. У каждой нации свои традиции, как в культуре- обряды свадьбы, нового года-Рождества, так и семейные. Кто где сидит за обеденным столом, кухня- нац. Блюда и т. Д.
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