Какого было отношение Чичикова к Собакевичу?

Гость: Гость:

При встрече с Собакевичем “прямота” и “непосредственность” Чичикова совершенно исчезают. Собакевича не трогают и рассуждения на возвышенные темы. И тогда Чичиков вступает с ним в азартный торг, в котором каждый стремится перещеголять другого. С дельцом Собакевичем Чичиков показывает себя опытным коммерсантом, знающим всяческие приемы воздействия на партнера. “Его не собьешь, неподатлив! ” — думает про себя Собакевич.