Начертите острый угол DEF. На стороне EF отметьте точку N и проведите через нее пряму??: 1) параллельную стороне ED, 2) перпендикулярную стороне EF
Математика
Начертите острый угол DEF. На стороне EF отметьте точку N и проведите через нее пряму??: 1) параллельную стороне ED, 2) перпендикулярную стороне EF
Ответ(ы):
Гость:
Легко).................
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