Как можно привлечь насекомоядных и хищных птиц в городские парки и скверы? Нужно ли это делать и зачем? Есть ли какие-либо ограничения в привлечении птиц?

Биология
Как можно привлечь насекомоядных и хищных птиц в городские парки и скверы? Нужно ли это делать и зачем? Есть ли какие-либо ограничения в привлечении птиц?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Перестать разрушать их гнезда, предотвратить их конкуренцию с другими птицами (например, вездесущими воронами) нужно делать это для того, чтобы  насекомые-фитофаги не размножались неограниченными темпами определенные ограничения в привлечении есть, так как между этими птицами может разразиться внутривидовая и межвидовая конкуренция
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