Химия , фото прикреплено .

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1) Карбонат калия имеет щелочной тип среды, поэтому метилоранжевый окрасится в желтый, а фенолфталеин в малиновый, лучше фенолфталеин использовать, т.к. в кислотной среде он бесцветен 2) У хлорида натрия нейтральная среда, поэтому цвета индикаторов не изменится 3) Хлорид цинка, кислая среда, метилоранжевый окрасится в красный Гидроксид натрия это хороший абсорбент углекислого газа, поэтому на открытом воздухе он будет постепенно превращаться карбонат натрия и воду: 2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O