Химия , фото прикреплено .
Химия
Химия , фото прикреплено .
Ответ(ы):
Гость:
1) Карбонат калия имеет щелочной тип среды, поэтому метилоранжевый окрасится в желтый, а фенолфталеин в малиновый, лучше фенолфталеин использовать, т.к. в кислотной среде он бесцветен 2) У хлорида натрия нейтральная среда, поэтому цвета индикаторов не изменится 3) Хлорид цинка, кислая среда, метилоранжевый окрасится в красный Гидроксид натрия это хороший абсорбент углекислого газа, поэтому на открытом воздухе он будет постепенно превращаться карбонат натрия и воду: 2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Ребят помогите! Учение вот лутчшее богатство! найдите пжж дополнение подлежашие и сказуемое! тут наверное нет сказуемого и подлежашегою, найдите до...
Математика