Это только кажется что быть безвольным
Русский язык
Это только кажется что быть безвольным
Ответ(ы):
Гость:
Безвольным это человек который без воли. Это кажется что быть без воли
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