Пожалуйста помогите составить план. Самолётик. Жил когда - то на свете один само??ётик:маленький,с парусиновыми крыльями.В то далёкое время этот самолётик был главным чудом века.Ведь он был одним из первых,который летал.Когда...

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Пожалуйста помогите составить план. Самолётик. Жил когда - то на свете один само??ётик:маленький,с парусиновыми крыльями.В то далёкое время этот самолётик был главным чудом века.Ведь он был одним из первых,который летал.Когда самолётик взлетал,все ахали и восхищались им. С годами новые самолёты пришли в мир,а тот,парусиновый,посадили однажды на грузовик и отвезли в музей старой техники.Там было тепло и уютно.Да только посетители сомневались,что эта пигалица когда - то летала.Самолётик обижался. И вот однажды сторож забыл закрыть окно.Окно распахнулось,и самолётик полетел...Вот и старая горка,река,мост.Но где же взлётное поле?Увы...на его месте теперь разбили сквер.И бедный самолётик от огорчения сел прямо в детскую песочницу. Тут его заметил какой - то мальчик.Он ни когда не видел старинных самолётов . -- Да это же большая волшебная стрекоза!! Именно так сказал мальчик.И тогда самолётик понял,ради чего стоит жить.Его,старика,мальчик назвал волшебным именем.Это и есть чудо!

Автор: Гость